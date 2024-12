Onu, 'a Gaza un sacco di farina costa 280 dollari'

(ANSAmed) - ROMA, 12 DIC - I bambini e le donne che scavano tra i mucchi di spazzatura alla ricerca degli avanzi di cibo, esposti al grave rischio di malattie e alla minaccia di ordigni inesplosi, sono la fotografia della devastazione di Gaza. E' quanto riferisce l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha) che rileva come, in particolare, gli aiuti vitali alle aree assediate del governatorato di Gaza nord sono stati in gran parte bloccati negli ultimi due mesi.La situazione umanitaria rimane, dunque, disastrosa nell'enclave palestinese settentrionale, dove i residenti non ricevono alcun aiuto da più di 66 giorni. i prezzi dei pochi prodotti alimentari di base ancora disponibili sono diventati esorbitanti. Il prezzo di un sacco di farina da 25 chili è salito all'equivalente di almeno 280 dollari. Solo quattro delle 19 panetterie sostenute dalle Nazioni Unite sono attualmente operative nella Striscia di Gaza, tutte a Gaza City.Il Programma alimentare mondiale (Wfp) riferisce che i mercati sono vuoti, non arriva quasi nessun alimento e il peggioramento delle condizioni meteorologiche sta costringendo le persone a "una lotta quotidiana per la sopravvivenza". E la consegna degli aiuti è diventata difficile anche al centro e al sud di Gaza a causa dei continui saccheggi e attacchi ai convogli umanitari.Di fronte a questa situazione, l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari sollecita l'immediato ingresso di nuove forniture alimentari in tutta l'enclave palestinese. (ANSAmed).

