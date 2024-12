Onu, 'a Gaza distrutto diritto il umanitario internazionale'

(ANSAmed) - YEREVAN, 12 DIC - "Il diritto umanitario internazionale è stato massacrato e distrutto a Gaza ed è una delle prime vittime di questo massacro. Israele ha trasformato Gaza in uno spazio senza civili in cui tutti si ha licenza di uccidere chiunque, e ora vediamo questo sistema riprodursi anche in altre parti della regione. Questo oltre ad essere un crisi umanitaria è una crisi del diritto internazionale". Lo ha affermato Francesca Albanese, relatrice speciale dell'Onu sui diritti umani nei territori palestinesi occupati, parlando al Forum Globale contro il crimine di genocidio in corso a Yerevan, in Armenia."Gaza oggi con oltre 40.000 persone uccise e 17.000 mila bambini uccisi è distrutta ed eliminata dalla storia, Gaza non esiste più come la conoscevamo", ha concluso Albanese.(ANSAmed).

