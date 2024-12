'Nuovi modi' per contrastare la migrazione tra obiettivi Ue

(ANSAmed) - BRUXELLES, 12 DIC - Il Consiglio Ue ha approvato oggi gli orientamenti strategici per la pianificazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia validi per i prossimi cinque anni. Tra gli obiettivi concordati dai 27 c'è lo "sviluppare partenariati ambiziosi, duraturi e completi con i Paesi di origine e di transito, anche nel settore dei partenariati per le frontiere e la sicurezza, e considerare nuovi modi per prevenire e contrastare la migrazione irregolare". Lo comunica il Consiglio. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA