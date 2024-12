Hts, le ricerche di Austin Tice sono in corso

(ANSAmed) - BEIRUT, 12 DIC - I nuovi leader siriani affermano che "sono in corso le ricerche" del giornalista statunitense Austin Tice rapito in Siria nel 2012. Si dicono inoltre "pronti a cooperare" con gli Stati Uniti per ritrovare i cittadini scomparsi sotto il regime di Bashar al Assad.E' infatti un americano identificato come Travis Timmerman l'uomo ritrovato oggi in Siria e inizialmente confuso col giornalista statunitense Austin Tice, rapito invece nel 2012.L'uomo, che ha detto di essere un turista, ha raccontato di essere stato arrestato dal governo siriano nel maggio scorso ed era detenuto in una prigione fino a pochi giorni fa gestita dagli Hezbollah libanesi filo-iraniani a Dhihabiye, vicino la capitale siriana.E' quanto emerge da una breve intervista condotta oggi da giornalisti siriani nel luogo della sua detenzione. Il sedicente turista americano afferma di aver cominciato agli inizi di quest'anno un viaggio in Europa e poi di essersi recato in Libano, a Zahle, nella valle della Bekaa, e che da lì ha tentato di raggiungere Damasco, dove era stato arrestato. (ANSAmed).

