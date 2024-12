Cinque 5 ong chiedono al governo impegno per una tregua a Gaza

(ANSAmed) - ROMA, 12 DIC - Emergency, Medici Senza Frontiere, Oxfam, l'associazione Fermatevi! e "#StopCrimesinPalestine" hanno organizzato oggi una conferenza stampa alla Camera dei Deputati "per denunciare il disastro umanitario e i crimini che si stanno consumando a Gaza, continuando a chiedere al governo italiano di lavorare per un cessate il fuoco immediato".In dichiarazione congiunta, le cinque organizzazioni scrivono che "lo scorso 25 novembre abbiamo chiesto un incontro alla Presidente Meloni e al governo italiano per portare alla loro attenzione la strage quotidiana a Gaza e l'angoscia per le condizioni della popolazione civile espressa da oltre 500 mila cittadini e cittadine che hanno firmato i nostri appelli per il cessate il fuoco nei mesi scorsi.Non abbiamo ricevuto risposta, ma abbiamo convocato questa conferenza stampa per tenere viva l'attenzione su Gaza e chiedere al governo italiano di fare tutto ciò che è in suo potere per contribuire ad arrivare ad un immediato cessate il fuoco e fare pressione diplomatica, affinché Israele come forza occupante rispetti l'obbligo di garantire l'assistenza umanitaria e la protezione dei civili"."A Gaza si lotta per la sopravvivenza. Gli attacchi incessanti e il collasso delle infrastrutture sanitarie e civili - si legge ancora nella dichiarazione - hanno reso insostenibile ogni aspetto della quotidianità: acqua pulita, cibo, rifugi sicuri ed elettricità sono un miraggio. Strade, palazzi, moschee, edifici pubblici sono ridotti in macerie. Sono oltre 44.700 i morti, a causa di bombardamenti, esplosioni, proiettili, ma nessuno sa quanti in questi mesi hanno perso la vita perché non hanno avuto accesso alle cure di cui avevano bisogno; più di 106 mila i feriti dichiarati finora. Quasi due milioni di persone, tra cui migliaia di bambini, affrontano fame, sete e malattie in condizioni disumane, con ospedali e scuole distrutti, rifugi improvvisati. Sono intrappolati nella cosiddetta area umanitaria che occupa il 20% del territorio della Striscia; l'80% è sottoposto a ordini di evacuazione continui. La malnutrizione dilaga, così come le malattie infettive legate alle condizioni di vita precarie e alla mancanza di igiene, all'interruzione di vaccinazioni di base (la poliomielite dopo anni di assenza ha nuovamente fatto la sua comparsa), all'acqua contaminata"."Si contano a oggi 343 operatori umanitari uccisi negli scontri, 512 attacchi indiscriminati e documentati contro strutture sanitarie, nonostante siano protette dal diritto internazionale umanitario", affermano ancora le cinque organizzazioni, e concludono sottolineando che "non possiamo restare in silenzio di fronte a questa tragedia: è urgente agire per salvare vite umane. Chiediamo inoltre che si interrompa l'export di armi verso Israele - rispettando la legge 185/90 e il Trattato sul Commercio delle Armi (ATT) - e maggiore trasparenza, rendendo pubblica la lista degli armamenti e di componenti inviati dopo il 7 ottobre 2023, relativi a licenze precedentemente approvate. Chiediamo ancora che il Governo italiano rispetti gli obblighi giuridici derivanti, anche per l'Italia, dal diritto internazionale generale, in tema di autodeterminazione e di rispetto di diritti umani fondamentali, nonché gli obblighi di prevenzione previsti dalla Convenzione sul genocidio. Infine facciamo appello per la sospensione dell'accordo di associazione tra l'Ue e Israele - che è basato sul rispetto dei diritti umani - e il riconoscimento del diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese, perché solo così si potrà portare la pace in tutto il Medio Oriente". (ANSAmed).

