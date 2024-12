Siria, riunione del nuovo governo con la bandiera islamista

ROMA - La bandiera jihadista, con la professione di fede islamica, è apparsa in bella mostra alla prima riunione del governo di transizione siriano, presieduto dal premier Muhammad Bashir, nominato da Ahmad Sharaa (Jolani), comandante militare di Hayat Tahrir ash Sham (Hts), formazione jihadista sostenuta dalla Turchia. Come mostrano le immagini diffuse dai media siriani, la bandiera con la scritta in nera in campo bianco appare accanto al tricolore siriano adottato dai rivoluzionari anti-Assad.

