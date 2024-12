Turchia, possono rientrare in Siria in 20mila ogni giorno

ISTANBUL - Il ministro dell'Interno turco, Ali Yerlikaya, ha annunciato che ogni giorno fino a 20mila siriani rifugiati in Turchia possono rientrare in Siria.



"La nostra capacità giornaliera ai valichi di frontiera per i rimpatri volontari, sicuri e dignitosi era di circa 3mila persone. Questa era una capacità sufficiente perché transitavano 350-400 persone al giorno. Tuttavia, poiché il numero degli attraversamenti potrebbe crescere, ora abbiamo aumentato questa capacità a 15-20mila", ha detto Yerlikaya, come riferisce Haberturk, mentre già da due giorni moltissimi siriani si sono diretti ai valichi di frontiera.



"Nel 2024, c'è stata una media di circa 11mila ritorni volontari (in Siria) al mese", ha detto Yerlikaya, aggiungendo che attualmente i rifugiati siriani residenti in Turchia con protezione temporanea sono 2 milioni e 936mila persone e tra loro 1 milione e 247mila sono originari di Aleppo. "Dal 2016, 737mila siriani sotto protezione temporanea sono tornati nel loro Paese", ha detto il ministro dell'Interno turco, annunciando che domani è previsto un incontro tra le autorità di Ankara e "le organizzazioni non governative (ong) dei siriani e quelle che sostengono i siriani" per esaminare la nuova situazione che si è creata dopo la caduta dell'ex presidente Bashar Al Assad.

