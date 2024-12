Ue, 'per ora i rimpatri in Siria sono insicuri'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 09 DIC - "I rifugiati siriani sognano da 10 anni di poter tornare nel loro Paese e ci sono elementi che fanno ben sperare ma al momento è prematuro valutare gli effetti sulla dimensione migratoria". Lo dichiara un portavoce della Commissione Europea. "Il rientro o meno nel Paese è una decisione individuale, per ora giudichiamo che non ci siano le condizioni per rimpatri sicuri e dignitosi in Siria", ha precisato il portavoce. (ANSAmed).

