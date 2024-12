(ANSAmed) - ROMA, 09 DIC - Ogni transizione politica in Siria dopo la caduta del presidente Bashar al-Assad deve includere l'accertamento delle responsabilità nei confronti di coloro che hanno commesso crimini sotto il suo governo: lo afferma il responsabile delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk."Ogni transizione politica deve garantire che i responsabili di gravi violazioni siano chiamati a rispondere delle loro azioni", ha detto Turk aggiungendo: "Devono essere prese tutte le misure per garantire la protezione di tutte le minoranze e per evitare rappresaglie e atti di vendetta". (ANSAmed).

