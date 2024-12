Leader ribelli Jolani, 'l'Iraq non entri nella guerra in Siria'

(ANSAmed) - BEIRUT, 05 DIC - Il capo dei ribelli siriani Abu Mohammed al-Jolani ha esortato il primo ministro Mohammed Shia al-Sudani del vicino Iraq ad allontanare il suo Paese dalla guerra. "Esortiamo Sudani ad allontanare l'Iraq dall'entrare nella nuova fornace di ciò che sta accadendo in Siria", ha detto Jolani in un messaggio video pubblicato su Telegram, dopo che un potente gruppo allineato all'Iran in Iraq ha chiesto a Baghdad di inviare truppe a sostegno del governo siriano. (ANSAmed).

