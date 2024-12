'L'inviato di Trump in Medio Oriente per spingere sulla tregua a Gaza'

ROMA - L'inviato di Donald Trump per il Medio Oriente si è recato in Qatar e Israele per dare il via all'iniziativa diplomatica del presidente eletto degli Stati Uniti per contribuire a raggiungere un cessate il fuoco a Gaza e un accordo sul rilascio degli ostaggi prima del suo insediamento il 20 gennaio. Lo scrive Reuters online citando una fonte informata sui colloqui, secondo cui Steve Witkoff, che assumerà ufficialmente l'incarico sotto l'amministrazione Trump, ha incontrato separatamente a fine novembre il premier israeliano Benyamin Netanyahu e il primo ministro del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.



Le conversazioni di Witkoff - scrive Reuters - sembrano mirate a consolidare quasi 14 mesi di diplomazia infruttuosa da parte dell'amministrazione Biden, del Qatar e dell'Egitto mirata a un cessate il fuoco. Gli incontri segnalano anche che Doha ha ripreso il suo ruolo di mediatore chiave dopo aver sospeso il suo ruolo il mese scorso, ha detto la fonte, aggiungendo che è probabile che i negoziatori di Hamas torneranno presto nella capitale del Qatar per ulteriori colloqui.





