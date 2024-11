Tajani, lunedì sarò al Cairo per la ricostruzione di Gaza

ROMA - "Lunedì sarò al Cairo per partecipare a una grande conferenza sulla ricostruzione di Gaza, ma non si può fare ricostruzione se non si garantisce la sopravvivenza" della popolazione civile. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Forum sull'Agricoltura e l'alimentazione di Coldiretti, ringraziando l'organizzazione per l'impegno nel progetto Food for Gaza.



"Ieri è atterrato un altro aereo cargo italiano che ha consegnato alle autorità giordane prodotti alimentari forniti gratuitamente da Coldiretti che verranno distribuiti direttamente agli abitanti di Gaza col sostegno di Israele e Anp", ha ricordato Tajani.





