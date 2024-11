Si inaugura la linea di traghetti fra Damietta e Trieste

DAMIETTA (EGITTO) - Si tiene oggi pomeriggio in Egitto al porto di Damietta, situato a est di Alessandria, la cerimonia di inaugurazione della linea di traghetti 'Ro-Ro' per il trasporto merci tra la stessa città egiziana e Trieste.



Alla cerimonia è prevista la presenza dell'ambasciatore d'Italia in Egitto Michele Quaroni, del primo ministro egiziano Mostafa Madbouly, e del ministro dei Trasporti e dell'Industria egiziano Kamel Al-Wazir. Come noto il progetto, sancito dalla firma di un accordo bilaterale fra Italia ed Egitto lo scorso gennaio, permetterà di trasportare le merci fra i due Paesi in un tempo di circa 60 ore, grazie all'impiego di tecnologia blockchain e alla digitalizzazione dei documenti doganali, in una più ampia cornice di cooperazione fra dogane e autorità centrali. La linea 'Ro-Ro' favorirà inoltre il collegamento, attraverso l'Italia e l'Egitto del mercato europeo con quello africano e mediorientale. Ne beneficerà in particolar modo il commercio di prodotti agricoli freschi, deperibili e surgelati.



I governi di Italia ed Egitto hanno infatti fortemente sostenuto la realizzazione di questo progetto, nell'ambito della cooperazione e del partenariato strategico lanciati con il Piano Mattei per l'Africa. Durante l'inaugurazione ci sarà anche un'ispezione del terminal per container 'Tahya Misr 1' e delle gru giganti dello scalo.

