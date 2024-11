In Algeria Tebboune licenzia il capo dell'autorità elettorale

ALGERI - Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha ufficialmente licenziato Mohamed Charfi dalla guida dell'Autorità Nazionale Indipendente per le Elezioni (Anie), dopo oltre cinque anni di incarico. Lo riferisce un decreto presidenziale firmato da Tebboune pubblicato sull'ultimo numero della Gazzetta ufficiale algerina ( n. 78).



"Le funzioni di Mohamed Charfi in qualità di presidente dell'Autorità elettorale nazionale indipendente (ANIE) sono terminate su sua richiesta per motivi di salute", si legge nel decreto.



I dati presentati da Charfi lo scorso settembre a seguito delle elezioni presidenziali hanno suscitato grandi polemiche sia all'interno che all'esterno del Paese, non da ultimo per le forti differenze tra questi risultati e le conclusioni della Corte costituzionale, che ha stabilito i risultati finali.



Ricordiamo che Charfi è stato nominato a capo di questo organismo dal presidente ad interim dell'Algeria, il defunto Abdelkader Bensalah, nel settembre 2019, nel pieno della rivolta popolare "Hirak" che aveva rovesciato Abdelaziz Bouteflika.



Questo organismo si è occupato dell'organizzazione di tutte le elezioni algerine, da quelle presidenziali del dicembre 2019 a quelle di settembre vinte dal presidente uscente Tebboune.





