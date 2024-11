(ANSAmed) - BRUXELLES, 28 NOV - "L'esercito libanese deve essere fortemente supportato, avremo bisogno di un'incredibile quantità di risorse se vogliamo davvero che sia dispiegato nel sud del Libano. Ma il cessate il fuoco apre un barlume di speranza". Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, a margine della riunione dell'alleanza globale per la soluzione a due Stati in Medio Oriente."Hezbollah non deve essere uno Stato nello stato.L'indipendenza libanese deve essere garantita rispetto alle sfide esterne e interne: nessuno deve sfidare la sovranità del popolo libanese, né un nemico esterno né una fazione interna che divide la società e la rende più debole e pericolosa rispetto ai vicini", ha sottolineato il capo uscente della diplomazia Ue al suo ultimo impegno. (ANSAmed).

