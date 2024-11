Ministro libanese, Netanyahu non darà soddisfazione pace a Biden

(ANSAmed) - ROMA, 26 NOV - "Netanyahu non darà alla presente amministrazione americana il piacere della pace in Libano, ma al presidente eletto": lo ha detto il ministro degli Esteri libanese Abdallah Bou Habib, commentando la possibilità che ci sia una tregua di 60 giorni in una prima fase, il che sposterebbe negoziati per un cessate il fuoco permanente all'inizio dell'amministrazione Trump."Siamo speranzosi ma non posso dire molto di più.L'esperienza in Gaza ci ha mostrato che possiamo avere speranza ma anche essere consapevoli che può non andare in porto", ha aggiunto Habib intervenendo ai Med Dialogues a Roma, organizzati da Farnesina e Ispi. (ANSAmed).

