Lapid, 'soldi Qatar a consiglieri Netanyahu, Bibi risponda'

TEL AVIV - Il capo dell'opposizione israeliana Yair Lapid, nella riunione del gruppo parlamentare, ha chiesto se "il premier sapesse che nel suo ufficio, le persone a lui più vicine, hanno ricevuto una grande quantità di denaro dai sostenitori di Hamas in Qatar". Lapid ha fatto riferimento a un'inchiesta del quotidiano Haaretz secondo cui i due consiglieri più stretti di Netanyahu, Yonatan Orich e Shmulik Einhorn, sono stati coinvolti nella campagna per migliorare l'immagine del Qatar in vista dei Mondiali 2022. La campagna mirava a presentare il Qatar come un Paese "che aspira alla pace", nonostante il suo sostegno finanziario a Hamas.

