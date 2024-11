Tajani, nei prossimi giorni Abu Mazen sarà in Italia

TORINO - Nei prossimi giorni il presidente dell'Anp Abu Mazen sarà in Italia: lo ha annunciato il ministro degli Esteri Antonio Tajani oggi a Torino in occasione dell'assemblea dell'Anci, parlando dell'andamento del progetto Food for Gaza.



"I 15 tir - ha detto - sono ora a Ravenna e andranno a consegnare decine e decine di tonnellate di beni alimentari e sanitari alla popolazione civile palestinese. Tutto sta procedendo molto bene. Lo facciamo con il sostegno del governo di Israele e dell'Autorità nazionale palestinese. Ne parleremo quando verrà in Italia nei prossimi giorni il presidente Abu Mazen, un altro dei sostenitori del progetto".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA