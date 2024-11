(ANSAmed) - IL CAIRO, 22 NOV - Per la prima volta da otto anni la Libia ha di nuovo un console generale a Milano. La circostanza emerge da un post su Facebook del Consolato generale tunisino nel capoluogo lombardo che da ieri riferisce di una "visita di cortesia" compiuta dal rappresentante diplomatico, Osama Elderrat, "in occasione dell'assunzione delle sue nuove funzioni"."Si tratta di una nomina di rilievo in quanto l'ultimo console era stato incaricato nel 2012, rimanendo a Milano per quattro anni, fino al 2016", ha notato in dichiarazioni all'ANSA Abdelgadier Ramdan, responsabile dei rapporti italo-libici dell'esecutivo insediato a Bengasi, precisando che l'incarico è stato affidato dal governo di Tripoli. (ANSAmed).

