Hamas plaude alla decisone della Cpi, 'passo verso la giustizia'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 21 NOV - Hamas plaude all'emissione di mandati di arresto da parte della Corte penale internazionale nei confronti del primo ministro Benyamin Netanyahu e dell'ex ministro della Difesa Yoav Gallant e sollecita i Paesi a sostenerli. "È un passo importante verso la giustizia e può portare a un risarcimento per le vittime in generale, ma rimane limitato e simbolico se non è sostenuto con ogni mezzo da tutti i Paesi del mondo", afferma in una dichiarazione Bassem Naim, membro dell'ufficio politico di Hamas. (ANSAmed).

