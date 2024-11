Usa, 'per fine della guerra a Gaza serve rilascio degli ostaggi'

(ANSAmed) - NEW YORK, 20 NOV - "Gli Usa hanno lavorato per settimane in buona fede per evitare questo risultato. La fine durevole della guerra a Gaza necessita il rilascio degli ostaggi, questi due aspetti sono collegati in maniera inseparabile". Così il vice ambasciatore americano all'Onu Robert Wood ha commentato il veto Usa sulla bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza che chiedeva il cessate il fuoco nella Striscia. "Il testo avrebbe inviato il messaggio sbagliato alle parti, e che la strategia di Hamas e' vincente - ha aggiunto -. Non è Israele che si mette in mezzo all'accordo per la tregua, ma Hamas". (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA