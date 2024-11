Media, domani l'inviato di Biden in Israele per colloqui sulla tregua

TEL AVIV - L'inviato dell'amministrazione Biden Amos Hochstein incontrerà probabilmente domani i leader israeliani per discutere del raggiungimento di un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah in Libano. Lo riferisono i media locali. Il programma di Hochstein non è ancora stato definito, inizialmente si prevedeva che sarebbe arrivato in Israele oggi, dopo aver incontrato ieri la leadership libanese in un colloquio che ha descritto come "molto produttivo". Tuttavia, è rimasto in Libano per discutere i "dettagli tecnici" di una proposta di cessate il fuoco con il presidente del Parlamento Nabih Berri, hanno fatto sapere i media libanesi.

