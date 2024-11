(ANSAmed) - RIO DE JANEIRO, 19 NOV - Nel paragrafo della dichiarazione che riguarda "la Striscia di Gaza e per l'escalation in Libano" i leader del G20 si dicono "uniti nel sostenere un cessate il fuoco globale a Gaza, in linea con la Risoluzione n. 2735 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e in Libano, che consenta ai cittadini di tornare in sicurezza alle loro case su entrambi i lati della Linea Blu".Inoltre nel testo si afferma "il diritto palestinese all'autodeterminazione" e si ribadisce "l'incrollabile impegno per la visione della soluzione dei due Stati, in cui Israele e uno Stato palestinese vivono fianco a fianco in pace all'interno di confini sicuri e riconosciuti, coerentemente con il diritto internazionale e le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite".(ANSAmed).

