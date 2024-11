La Norvegia chiederà parere alla Corte di Giustizia sul bando dell'Unrwa

ROMA - La Norvegia chiederà un parere consultivo alla Corte internazionale di giustizia (ICJ) per condannare il governo israeliano per aver posto fine alla cooperazione con l'agenzia umanitaria palestinese delle Nazioni Unite (Unrwa). Lo riporta il Guardian. Il mese scorso la Knesset israeliana ha approvato due progetti di legge che vietano all'Unrwa di entrare nel territorio israeliano e proibiscono allo Stato israeliano di contattare l'agenzia, misure che impedirebbero di consegnare aiuti a Gaza, dopo le accuse di Israele secondo cui membri dello staff dell'Unrwa a Gaza erano coinvolti negli attacchi del 7 ottobre di Hamas. L'Onu ha avviato un'indagine sulle affermazioni israeliane e ha licenziato nove membri dello staff dell'Unrwa di conseguenza.



Il vice ministro degli Esteri norvegese, Andreas Motzfeldt Kravik, ha tenuto le consultazioni iniziali presso l'Onu a New York per discutere una bozza di risoluzione da sottoporre all'assemblea generale delle Nazioni Unite, che solleciterebbe un parere consultivo da parte della Corte delle Nazioni Unite per proteggere l'esistenza dell'Unrwa. L'agenzia delle Nazioni Unite ha affermato che Israele ha distrutto o danneggiato due terzi dei suoi locali a Gaza e che 243 membri del suo personale sono stati uccisi.



La legge approvata dal Parlamento israeliano il 28 ottobre dovrebbe entrare in vigore entro tre mesi e sarà verosimilmente sostenuta dalla nuova amministrazione Trump negli Stati Uniti.





