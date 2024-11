Media, settimana decisiva per accordo tra Hezbollah e Israele

ROMA- I media libanesi dedicano stamani ampio spazio alla possibilità che nei prossimi giorni si raggiunga il tanto atteso accordo tra Hezbollah e Israele per il cessate il fuoco. "Il Libano affronta una settimana decisiva", affermano i media, che riportano la notizia - già rimbalzata nella serata di ieri - dell'arrivo domani a Beirut dell'inviato speciale Usa, Amos Hochstein, dopo l'annuncio che Hezbollah ha inviato la sua risposta al mediatore libanese Nabih Berri, presidente del Parlamento. Proprio Berri - affermano i media libanesi - riceverà domani pomeriggio Amos Hochstein. In caso si confermi l'accettazione da parte di Hezbollah dei termini dell'accordo come anticipato da media americani, l'inviato Usa volerà mercoledì in Israele per definire gli ultimi dettagli. Se anche la missione in Israele dovesse andare a buon fine - affermano i media di Beirut -, Hochstein sarà giovedì a Parigi dove il presidente francese Emmanuel Macron potrebbe annunciare il raggiungimento formale dell'intesa.



Intanto, il ministro degli Esteri libanese Bou Habib è atteso nei prossimi giorni a Roma in occasione dei Med Dialogues organizzati dalla Farnesina e che si terranno dal 25 al 27 novembre prossimi. In Europa, riferiscono i media libanesi, Bou Habib incontrerà i rappresentanti delle diplomazie del cosiddetto Quintetto, il gruppo guidato dagli Stati Uniti e di cui fanno parte Francia, Egitto, Arabia Saudita e Qatar. Il Quintetto rappresenta gli sforzi occidentali e dei paesi vicini a Israele di contrastare l'influenza in Libano di Hezbollah e del suo alleato l'Iran.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA