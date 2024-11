Mosca ai palestinesi: 'Liberate tutti gli ostaggi, a partire dai russi'

MOSCA - Mosca ha lanciato oggi un appello per "il rilascio immediato e incondizionato di tutti" gli ostaggi nelle mani dei gruppi palestinesi, "prima di tutto" dei due che hanno anche cittadinanza russa: Alexander Trufanov e Maxim Kharkin.



"La cattura e la detenzione forzata a lungo termine di persone innocenti non possono essere giustificate in alcun modo", ha affermato la portavoce della diplomazia russa, Maria Zakharova, aggiungendo che "i metodi politici e diplomatici si sono rivelati i più efficaci per risolvere il problema degli ostaggi". A questo proposito, la portavoce sottolinea che la Russia, attraverso trattative, ha finora ottenuto la liberazione di tre ostaggi con cittadinanza russa: Elena Trufanova e Irina Tatti (madre e nonna di Alexander Trufanov) e Ron Krivoy. Alexander (Sasha) Trufanov è apparso in un video diffuso il 13 novembre dalla Jihad Islamica, che lo tiene prigioniero.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA