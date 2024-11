Italia e Tunisia insieme per efficienti controlli doganali

TUNISI - Il direttore delle Relazioni Internazionali dell'Agenzia Dogane e Monopoli (Adm), Andrea Mazzella, ha incontrato a Tunisi il direttore generale delle Dogane tunisine, Zouheir Mejri.



Tra i temi trattati, il rilancio dei protocolli di collaborazione tecnico - amministrativa risalenti al 2013, l'assistenza tecnica, la formazione e lo scambio di informazioni in materia doganale. Lo scrive su Facebook l'Adm, precisando che "Mazzella ha invitato il direttore generale tunisino a recarsi a Roma per la firma di una dichiarazione congiunta tripartita con i vertici di Adm e GdF, consolidando così i futuri impegni di cooperazione". Mazzella, accompagnato dall'esperto residente della Guardia di Finanza, gen. Antonio Marcone, si è infatti fatto latore di un invito a Mejri a recarsi a Roma per la firma di una dichiarazione congiunta tripartita con i vertici di Adm e GdF, prevista per il prossimo mese di dicembre, che sancisce i futuri impegni della collaborazione in atto.



Durante la sua visita, Mazzella ha incontrato l'ambasciatore d'Italia a Tunisi, Alessandro Prunas, e la vicedirettrice della sede Aics, Annamaria Meligrana. Il direttore delle Relazioni Internazionali di Adm ha inoltre rivolto un saluto ai doganieri tunisini in occasione dell'avvio del secondo modulo formativo svolto da Adm in Tunisia e presenziato alla cerimonia di chiusura delle attività e alla consegna dei certificati ai funzionari dell'amministrazione beneficiaria.

