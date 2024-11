Israele: Katz approva ordini di coscrizione per ultra-ordodossi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 15 NOV - Il ministro della Difesa Israel Katz israeliano ha approvato l'invio di 7.000 ordini di coscrizione agli israeliani ultra-ortodossi a partire dalla prossima settimana. La decisione era già stata presa dall'ex ministro della Difesa Yoav Gallant, un giorno prima del suo licenziamento. Katz non l'ha annullata e l'esercito ha detto all'inizio di questa settimana che avrebbe proceduto. I primi mille saranno spediti domenica. Il ministero afferma che Katz "intende tenere un dialogo approfondito con tutte le parti per cercare di promuovere una soluzione concordata, che consentirà una vera integrazione degli ultra-ortodossi nell'Idf per alleviare il carico sui soldati di leva, di carriera e di riserva". La polemica sulla comunità ultra-ortodossa che presta servizio nell'esercito è una delle più controverse in Israele, con decenni di tentativi dei governi e dei giudici. La leadership religiosa resiste ferocemente a qualsiasi tentativo di arruolare giovani uomini ultra-ortodossi. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA