Kallas, investire nel Mediterraneo per fermare i migranti

(ANSAmed) - BRUXELLES, 12 NOV - "Il Mediterraneo fa parte del nostro vicinato, ora abbiamo anche un commissario preposto per il Mediterraneo che dimostra quanta importanza la Commissione stia dando a questa regione. Abbiamo già ottimi rapporti, ma dobbiamo lavorare per ottenere di più. Ecco perché, insieme al commissario per il Mediterraneo, stiamo elaborando il Patto per il Mediterraneo". Lo ha detto Kaja Kallas, candidata designata ad assumere la carica di Alto Rappresentante Ue, durante l'audizione di conferma replicando a una domanda dell'europarlamentare di FdI Alberico Gambino sul piano Mattei.Kallas ha spiegato che il Patto per il Mediterraneo si baserebbe su "un approccio globale che affronta tutte le questioni, come la cooperazione energetica, la cooperazione in materia di competenze e la gestione della migrazione", un approccio, ha spiegato "su cui siamo tutti d'accordo e su cui lavoreremo insieme, investendo sulle persone della regione in modo che non debbano lasciare le loro case se non sono davvero costrette"."Perciò - ha concluso - dobbiamo lavorare affinché abbiano un lavoro e una maggiore prosperità in quella regione". (ANSAmed).

