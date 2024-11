Tajani, 'nuovi aiuti dall'Italia a Gaza'

(ANSAmed) - ROMA, 11 NOV - Prosegue il programma italiano 'Food for Gaza' che "funziona perchè ha l'appoggio sia dell'autorità palestinese che degli israeliani e ci avvaliamo della collaborazione del regno di Giordania". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani a margine della presentazione dell'evento 'Napoli capitale del Mediterraneo: sviluppi e prospettive', che si terrà in occasione del 50° Anniversario dalla fondazione del Corpo Consolare di Napoli."Ieri sera - ha spiegato il ministro - ho parlato con Cindy Hensley McCain che guida il Wourld food programme la struttura delle Nazioni Unite che sfruttiamo per portare beni alimentari.A breve partiranno 15 tir di aiuti da Genova, che si fermeranno a Ravenna per arrivare in Israele ma nel frattempo manderemo altro materiale per via aerea, materiale sanitario e alimentare". (ANSAmed).

