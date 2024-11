(ANSAmed) - RIAD, 11 NOV - Il primo ministro libanese, Najib Mikati, durante il vertice della Lega Araba e dell'Organizzazione per la Cooperazione Islamica in corso a Riad, in Arabia Saudita, ha detto che una crisi "senza precedenti" minaccia l'esistenza del suo Paese, dove l'esercito israeliano ha lanciato a metà settembre una grande offensiva militare contro il movimento islamico Hezbollah.Mikati ha poi invitato la comunità internazionale a "continuare a inviare aiuti al Libano" esortandola a "sostenere lo Stato, non le fazioni". Il capo del governo libanese ha anche chiesto la fine di ogni ingerenza "nei suoi affari interni".Alla fine di ottobre, Mikati aveva denunciato "la palese ingerenza dell'Iran", accusa respinta da Teheran. (ANSAmed).

