'Piano Usa per il dopoguerra a Gaza presentato a Abu Mazen'

TEL AVIV - Gli Stati Uniti hanno presentato al presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen una proposta sulla futura amministrazione della Striscia di Gaza con la partecipazione dell'Anp, ma non soggetta ad essa. Abu Mazen non ha ancora dato una risposta, ma intanto trapela che non sarebbe di suo gradimento. Lo riferisce Channel 12.

Durante un incontro a Ramallah, il sottosegretario di Stato Usa Barbara Leaf, ha dato ad Abu Mazen quello che in gergo viene chiamato un "no paper": il punto principale è la creazione di una 'delegazione internazionale temporanea' per breve tempo, che sarà chiamata dall'Anp ad assumere l'amministrazione di Gaza.





