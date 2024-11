Erdogan a Riad per il vertice sulle guerre a Gaza e in Libano

(ANSAmed) - ISTANBUL, 11 NOV - Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, è arrivato a Riad per partecipare al vertice congiunto della Lega Araba e dell'Organizzazione per la cooperazione islamica che riguarderà principalmente la situazione a Gaza e in Libano. Lo riferisce la presidenza della Repubblica di Ankara, pubblicando una foto di Erdogan all'arrivo in Arabia Saudita. (ANSAmed).

