Conferenza su aiuti per Gaza a dicembre in Egitto

(ANSAmed) - IL CAIRO, 08 NOV - "L'Egitto ospiterà una conferenza a dicembre per mobilitare aiuti umanitari a favore della Striscia di Gaza devastata dalla guerra, con la partecipazione di parti globali, comprese tutte le agenzie delle Nazioni Unite come l'Unrwa": lo scrive il sito del quotidiano al-Ahram sintetizzando dichiarazioni fatte ieri dal viceministro degli Affari Esteri per le questioni multilaterali e la sicurezza internazionale egiziano, Amr Aljowaily a margine della 12/a sessione del World Urban Forum (Wuf12), in corso al Cairo.Aljowaily ha dichiarato che la conferenza si svolgerà "a livello ministeriale", sottolineando l'impegno dell'Egitto ad affrontare le questioni arabe e in particolare la causa palestinese, scrive ancora il sito del giornale egiziano.(ANSAmed).

