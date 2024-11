(ANSAmed) - GERUSALEMME, 07 NOV - La polizia israeliana è entrata nel Santuario di Eleona a Gerusalemme, che appartiene formalmente alla Francia e ha arrestato due gendarmi francesi.Lo riferisce un giornalista dell'Afp. Sul posto si trova il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot, che è in visita in Israele e che si rifiuta di entrare nel santuario in presenza della polizia. (ANSAmed).

