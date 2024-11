Israele acquista uno squadrone di caccia F-15IA per 5,2 miliardi

Il ministero della Difesa ha firmato un accordo per l'acquisto di uno squadrone di caccia F-15IA, la variante israeliana dell'avanzato F-15EX. L'accordo da 5,2 miliardi di dollari include 25 jet F-15IA, prodotti dalla Boeing, con opzioni per altri 25. I jet sono finanziati dagli aiuti militari degli Stati Uniti a Israele.In base all'accordo, i jet saranno forniti in lotti da quattro a sei all'anno, a partire dal 2031. Il ministero afferma che i nuovi aerei da combattimento saranno "equipaggiati con sistemi d'arma all'avanguardia, tra cui l'integrazione delle più avanzate tecnologie israeliane".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA