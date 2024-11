Tajani, attraverso cultura rinforzare posizione Italia nel mondo

(ANSAmed) - MATERA, 5 NOV - "Attraverso la cultura possiamo rinforzare la nostra posizione nel mondo. Vorrei che voi tornaste nelle vostre città avendo linee guida per operare in modo migliore, e utilizzare la nostra cultura per far ricordare che siamo una grande potenza culturale, ma anche come strumento di diplomazia": lo ha detto il ministro Antonio Tajani presiedendo la sessione istituzionale agli Stati Generali della diplomazia culturale, rivolgendosi ai direttori degli Istituti italiani di cultura riuniti a Matera."Per il prossimo anno - ha sottolineato il ministro - vorrei fosse dato impulso alla presenza dell'Italia con iniziative della diplomazia culturale, ma anche con le celebrazioni dei 2500 anni di Napoli, e la settimana dell'italofonia, che riunisca tutti paesi italofoni, non solo dove è lingua ufficiale, ma anche quelli dove l'italiano è molto parlato: Malta ,Albania, Balcani, Brasile, Argentina, così che la nostra lingua sia strumento di pace, diplomazia, amicizia.Così come vogliamo fare la settimana del cinema italiano, per far conoscere nel mondo il cinema italiano, per il quale non facciamo abbastanza. Vorrei cominciaste a riflettere a come poter presentare il nostro cinema, non solo quello attuale, ma anche quello dal dopoguerra a oggi, dobbiamo lavorarci intensamente"."Da domani - ha infine spiegato - sarò in Cina con il presidente della Repubblica, Pese con il quale, nonostante le differenze, abbiamo un legame culturale forte, da Marco Polo a padre Matteo Ricci, gli unici stranieri rappresentati al Museo del millennio a Pechino". (ANSAmed).

