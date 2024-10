Sisi riceve il capo della Cia, incontro su sforzi per Gaza

(ANSAmed) - IL CAIRO, 31 OTT - Il presidente dell'Egitto Abdel Fattah Sisi ha ricevuto oggi William Burns, direttore della Cia, alla presenza del nuovo capo dell'intelligence egiziana, Hassan Rashad, e nell'incontro "sono stati discussi gli aggiornamenti sugli sforzi congiunti per calmare la situazione nella Striscia di Gaza, le modalità per promuovere i negoziati volti a raggiungere un cessate il fuoco e uno scambio di prigionieri". Lo riferisce su Facebook la presidenza egiziana.E' stato discusso anche dell' "accesso immediato e completo agli aiuti umanitari, considerato una priorità assoluta per l'Egitto alla luce della situazione umanitaria in deterioramento" nella Striscia, viene aggiunto.Sisi "ha sottolineato l'importanza del ruolo centrale svolto dall'Unrwa e la necessità di non ostacolarne l'operato, ribadendo anche l'importanza di attuare la soluzione dei due Stati come percorso per raggiungere pace e sicurezza nella regione", scrive ancora la nota del portavoce presidenziale (ANSAmed).

