Osce, il 5-6 dicembre a Malta consiglio dei ministri Esteri

(ANSAmed) - ROMA, 31 OTT - Si terrà il 5 e 6 dicembre a Malta il 31° Consiglio dei ministri dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce). Organizzato dal presidente in esercizio dell'Osce, vice primo ministro e ministro degli Affari esteri ed europei e del Commercio di Malta, Ian Borg, l'evento riunirà i ministri degli Esteri dei 57 Stati partecipanti all'Osce. (ANSAmed).

