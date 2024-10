Onu mette in guardia contro i tentativi di smantellare l'Unrwa

(ANSAmed) - NEW YORK, 30 OTT - Il consiglio di Sicurezza dell'Onu in una dichiarazione ha "fortemente messo in guardia contro qualsiasi tentativo di smantellare o ridurre" le operazioni e il mandato di Unrwa, l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, dopo che Israele ha approvato una legge che ne vieta le operazioni. In una dichiarazione adottata per consenso, il Cds ha espresso grave preoccupazione per la legge, "ha esortato il governo israeliano a rispettare i suoi obblighi internazionali, i privilegi e le immunità di Unrwa, e ad assumersi la responsabilità di consentire e facilitare un'assistenza umanitaria completa, rapida, sicura e senza ostacoli in tutte le sue forme in tutta Gaza". (ANSAmed).

