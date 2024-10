Ong, Israele espande il controllo nel Golan siriano

(ANSAmed) - ROMA, 30 OTT - L'esercito israeliano prosegue l'opera di espansione territoriale nel Golan siriano dove sono dispiegati caschi blu della missione Onu (Undof) e dove sono presenti villaggi abitati da civili siriani e campi agricoli gestiti dai contadini locali.E' la denuncia diffusa nelle ultime ore dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria che aggiorna gli sviluppi, in corso da settimane, sul versante orientale delle Alture.Israele dal canto suo denuncia la presenza nell'area di forze locali cooptate da Hezbollah.Secondo le fonti locali citate dall'Osservatorio, le forze militari israeliane hanno esteso il loro controllo di fatto oltre la linea Bravo dell'area di Undof, in un'area formalmente controllata dalle autorità siriane.I contadini locali denunciano l'occupazione militare nemica dei loro terreni a nord del capoluogo di Qunaytra, lo sradicamento di alberi da frutto, l'erezione di reticolati e di barriere, la creazione di trincee in quelle aree rurali.(ANSAmed).

