Ue, 'la messa al bando dell'Unwra ha gravi conseguenze''

(ANSAmed) - BRUXELLES, 29 OTT - Il voto di ieri di Israele che mette al bando l'Unrwa "è estremamente preoccupante: le conseguenze sono estremamente preoccupanti e rendono impossibile all'Unrwa di continuare a condurre le sue operazioni vitali a Gaza. A oggi, non c'è un'alternativa all'Unrwa, che fornisce servizi essenziali a milioni di persone a Gaza, ma anche in Cisgiordania e in tutta la regione, compresi Libano, Siria e Giordania, ed è un pilastro della stabilità regionale". Lo ha detto una portavoce della Commissione Ue, chiedendo a Israele di riconsiderare la decisione. Il voto, ha aggiunto, va "contro il diritto internazionale". (ANSAmed).

