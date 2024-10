Tajani, 'impegno con Lubiana sui migranti messaggio europeista'

LUBIANA - "Quello di oggi è un appuntamento importantissimo nel percorso di rafforzamento del nostro partenariato. La collaborazione in tutti settori è più che positiva. Una collaborazione di successo, l'ultimo esempio è quella in materia migratoria di fronte all'emergenza che abbiamo nei Balcani. La decisione di sospendere Schengen di comune accordo e di lavorare anche con la Croazia per la cooperazione trilaterale tra le nostre polizie per controllare le frontiere esterne certamente è un messaggio europeista". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel suo intervento di apertura del Comitato dei ministri Italia-Slovenia.

"Più si lavora insieme più si ottengono risultati, visto che la questione migratoria è una questione europea e non soltanto slovena o italiana", ha aggiunto il titolare della Farnesina.





