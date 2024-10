Tajani, 'dispiace scelta di Israele su Unrwa, indebolisce Onu'

(ANSAmed) - LUBIANA, 29 OTT - La decisione del Parlamento israeliano di vietare l'attività dell'Unrwa "rischia di indebolire il ruolo dell'Onu. Ci dispiace che sia stata fatta questa scelta, anche se comprendiamo alcune delle ragioni che provocano la reazione di Israele: c'erano troppi militanti di Hamas che hanno partecipato alla strage del 7 ottobre tra coloro che rappresentavano l'Unrwa, questo mi auguro che non accada mai più e siamo convinti che non accadrà". Così Antonio Tajani a Lubiana. "Noi come governo italiano sosteniamo l'iniziativa dell'Unrwa non in territorio palestinese", dove invece "lavoriamo molto bene con il Pam". (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA