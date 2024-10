Idf, 'eliminati decine di terroristi di Hamas a Jabaliya'

(ANSAmed) - ROMA, 28 OTT - L'esercito israeliano (Idf) ha "eliminato decine di terroristi" di Hamas a Jabaliya, nel nord della Striscia di Gaza, dove "continuano gli sforzi per evacuare i civili in aree più sicure": lo rende noto l'Idf su Telegram."Le truppe dell'Idf hanno continuato i raid mirati nella Striscia di Gaza centrale e meridionale, eliminando terroristi armati e smantellando le infrastrutture terroristiche. In un incidente, le truppe hanno identificato i terroristi all'interno di una struttura attrezzata con esplosivi nelle loro vicinanze e hanno ordinato all'Aeronautica di colpire ed eliminare i terroristi", si legge nel messaggio."A Jabaliya decine di terroristi sono stati eliminati in attività terrestri e aeree", prosegue la nota, sottolineando che "le truppe continuano gli sforzi per evacuare i civili in aree più sicure, nonostante i deliberati tentativi di Hamas di impedire ai civili di allontanarsi dalle zone di combattimento.Le truppe hanno anche scansionato e smantellato i pozzi dei tunnel sotterranei, individuando grandi quantità di armi".(ANSAmed).

