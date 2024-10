(ANSAmed) - ROMA, 28 OTT - L'esercito israeliano (Idf) ha annunciato di aver arrestato "circa 100 terroristi" del gruppo filo-iraniano Hamas all'interno dell'ospedale Kamal Adwan di Jabalya, nel nord della Striscia di Gaza.Alcune delle persone catturate, ha precisato l'esercito in un comunicato pubblicato su Telegram, avevano "preso parte al massacro del 7 ottobre" in Israele.Nell'ospedale e nell'area circostante sono state trovate "armi, fondi per il terrorismo e documenti di intelligence", ha aggiunto, sottolineando che alcuni dei "terroristi arrestati hanno tentato di fuggire durante l'evacuazione dei civili" dall'ospedale. (ANSAmed).

