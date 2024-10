Borrell, 'a Gaza 150.000 persone rischiano di morire di fame'

(ANSAmed) - MADRID, 28 OTT - "Mi preoccupa quello che accade a Gaza dove si sta vivendo la crisi umanitaria più grave dalla fine della II guerra mondiale, con 150mila persone che possono morire di fame nelle prossime settimane". Lo ha detto l'alto rappresentante della Ue per gli Affari esteri, Josep Borrell, in un'intervista alla radio spagnola Rne in apertura del IX forum regionale dell'Unione per il Mediterraneo, che presiede a Barcellona."Mi preoccupa la situazione in Libano con i bombardamenti continui", ha proseguito Borrell, anticipando che "la Spagna esigerà oggi che cessino". L'alto rappresentante ha ricordato che nei giorni scorsi nella conferenza convocata a Parigi, il cessate il fuoco "è stato reclamato da tutti". "Il presidente Macron ha detto una frase che ha provocato l'irritazione di Israele, segnalando che con il proposito di difendere la civilizzazione non si può perpetrare la barbarie", ha evidenziato. (ANSAmed).

