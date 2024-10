Tajani a Genova consegna il primo camion donato al Pam per Gaza

(ANSAmed) - ROMA, 25 OTT - Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, sarà oggi al porto di Genova per presiedere alla consegna del primo dei 15 camion donati dall'Italia al Programma Alimentare Mondiale (Pam) nell'ambito dell'iniziativa 'Food for Gaza'. Alla presentazione parteciperà la vice direttrice esecutiva del Pam, Rania Dagash, che riceverà la donazione.I camion - si legge in una nota della Farnesina - assicureranno la distribuzione degli aiuti umanitari dentro la Striscia di Gaza. La consegna fa seguito alle discussioni avute alla riunione ministeriale G7 Sviluppo a Pescara del 22-24 ottobre, che si è aperta con una conferenza sull'assistenza umanitaria per Gaza e Libano, cui hanno preso parte rappresentanti di Israele, Libano e Autorità nazionale palestinese.A Pescara, il ministro Tajani ha annunciato un nuovo contributo da 5 milioni di euro per il sostegno all'Autorità Palestinese per Gaza e di ulteriori 10 milioni per aiuti umanitari, oltre a un ulteriore contributo da 10 milioni di euro per il Libano. Food for Gaza rappresenta una buona pratica del partenariato tra istituzioni e Sistema Italia e riconosciuta come un modello nel G7 e in Europa. (ANSAmed).

