'Incontro tra capi intelligence Israele-Egitto su ostaggi'

Il capo del Mossad David Barnea è tornato questa mattina presto da una visita al Cairo dove ha incontrato per la prima volta il nuovo capo dell'intelligence egiziana Mahmoud Rashad. Lo riferisce Ynet. I due hanno discusso a lungo su una nuova linea per la liberazione degli ostaggi e sul rafforzamento della cooperazione nella lotta al terrorismo. Secondo fonti israeliane l'incontro si è svolto in uno spirito positivo, caratterizzato dalla comprensione e dalla grande importanza per la cooperazione e per il ruolo centrale dell'Egitto nel mantenimento della pace. Nei giorni scorsi c'erano stati due incontri, sempre nella capitale egiziana tra Rashad e il direttore dello Shin Bet (la sicurezza interna) Ronen Bar.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA