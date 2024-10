Tajani, 'impegnati a far concludere le vaccinazioni a Gaza'

(ANSAmed) - PESCARA, 24 OTT - "Avvieremo le iniziative necessarie per far concludere le vaccinazioni anche a Gaza, ne parleremo con il governo israeliano e credo che, proprio perché siamo l'Italia, forse qualche risultato potremmo ottenerlo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nella conferenza stampa conclusiva del G7 Sviluppo a Pescara."Abbiamo chiesto a Barroso (in qualità di presidente di Gavi) di continuare a lavorare con l'Oms per la vaccinazione fino al completamento delle operazioni a Gaza", ha sottolineato.(ANSAmed).

